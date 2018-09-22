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Дальнее зарубежье 22.09.2018 17:08

Число жертв крушения парома в Танзании превысило 150 человек

Число погибших в крушении парома на озере Виктория в Танзании достигло 151 человека, сообщают в субботу местные СМИ.

"Спасательные операции возобновились утром", - передал местный телеканал Ти-Би-Си.

По информации местных властей, иностранных граждан среди погибших нет.

Ранее сообщалось о 126 погибших. По последним данным, 40 человек смогли спастись.

В настоящее время число находившихся в момент крушения на борту парома пассажиров точно не установлено. Очевидцы утверждают, что число жертв может превысить 200 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТАНЗАНИЯ, ПАРОМ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]