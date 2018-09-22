Число жертв крушения парома в Танзании превысило 150 человек

Число погибших в крушении парома на озере Виктория в Танзании достигло 151 человека, сообщают в субботу местные СМИ.
"Спасательные операции возобновились утром", - передал местный телеканал Ти-Би-Си.
По информации местных властей, иностранных граждан среди погибших нет.
Ранее сообщалось о 126 погибших. По последним данным, 40 человек смогли спастись.
В настоящее время число находившихся в момент крушения на борту парома пассажиров точно не установлено. Очевидцы утверждают, что число жертв может превысить 200 человек.
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