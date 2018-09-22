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СНГ 22.09.2018 14:50

Белоруссия и Россия продолжат обсуждение проблемы "перетаможки" нефти и торговли нефтепродуктами - Лукашенко

Белоруссия и Россия выработали два варианта решения вопросов с "перетаможкой" части поставок сырой нефти и поставкой темных нефтепродуктов, поиск окончательного решения продолжится в ходе предстоящих встреч с президентом России, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с участием членов правительства в субботу в Минске по итогам визита в РФ.

"Самый главный вопрос, который обсуждался, был связан с возвратом денежных средств от "перетаможки" сырой нефти в белорусский бюджет. А также вопрос переработки в Беларуси темных нефтепродуктов, к примеру, мазута, который покупался нашими компаниями у российских, перерабатывался, а нефтепродукты реализовывались на белорусском и зарубежных рынках", - сказал А.Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

"Это непростой, сложный вопрос. Мы выработали два варианта и договорились с президентом России, что мы эти два варианта обсудим в Минске. И в Душанбе (в ходе предстоящего саммита СНГ - ИФ) окончательно согласуем решение этого вопроса", - заявил президент.

"Но фактически он решен. Нужно выбрать тот или иной вариант. Сегодня мы и обсудим с вами, какой вариант, углубившись в те договоренности, которых мы достигли с Россией", - добавил А.Лукашенко, обращаясь к членам правительства.

Как сообщалось, Россия заявила о намерении резко сократить беспошлинную поставку нефтепродуктов в Белоруссию, мотивируя это потерями российского бюджета. Минфин России не исключал, что поставки нефтепродуктов в Белоруссию могут быть снижены до 100-300 тыс. тонн в год. За 7 месяцев этого года Беларусь импортировала из РФ 2,4 млн тонн нефтепродуктов.

А.Лукашенко ранее заявлял, что Россия не выполняет в полном объеме договоренности о перечислении в белорусский бюджет экспортных пошлин с объема 6 млн тонн, которые включены в годовой баланс поставок нефти в Белоруссию в размере 24 млн тонн. Фактически Минск закупает 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн "перетамаживаются", т.е. в белорусский бюджет перечисляются экспортные пошлины с этого объема. Данная схема была согласована сторонами в апреле 2017 года после очередного нефтегазового кризиса.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, НЕФТЕПРОДУКТЫ


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