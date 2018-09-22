Папа Франциск призвал Литву стать мостом между Восточной и Западной Европой

Папа римский Франциск призвал Литву быть открытой к диалогу в условиях современных вызовов, стать мостом между западом и востоком Европы.
"В сегодняшнем мире, когда все больше слышатся голоса тех, кто, пользуясь небезопасностью, или возникающими конфликтами, сеет раскол и противостояние, утверждая, что мы обеспечим безопасность и сохраним свою культуру только пытаясь избавиться от других, растоптав или изгнав их, вы, литовцы, должны сказать свое слово: "Принять различия", - заявил понтифик в речи на площади у Президентского дворца в Вильнюсе, общаясь к представителям властей и общественности.
"Завязывая диалог, будучи открытыми и понимающими, вы можете стать мостом между Восточной и Западной Европой", - добавил он, подчеркнув, что Литва смогла принять людей разных национальностей и религий.
Понтифик поздравил Литву со столетием восстановления государственности и призвал "найти решения сегодняшних вызовов и смотреть в будущее в духе диалога и единства со всеми проживающими здесь, стараться, чтобы никто не был отвержен".
Папа римский также призвал Литву уделить особое внимание молодежи, сообщает агентство BNS.
"Народ, в котором у молодежи есть достаточно места для роста и работы, поможет молодым людям чувствовать себя важными при формировании социального и культурного строя. Так все смогут с надеждой смотреть в будущее", - сказал понтифик.
Президент Литвы Даля Грибаускайте поблагодарила папу Франциска за его усилия в объединении народов и религий, отметила, что его визит укрепит веру жителей Литвы.
"Встреча с вами укрепит нашу веру и придаст новые внутренние силы. Вас всегда будет сопровождать тепло сердец жителей Литвы и благодарность за ваши революционные усилия в преодолении всех вызовов, в приближении Церкви к каждому человеку", - заявила Д.Грибаускайте на площади у Президентского дворца после беседы с понтификом.
"Литва не только делится своим горьким опытом, но и с большой надеждой смотрит в будущее. Эти ожидания, прежде всего, направлены на молодых людей, родившихся и выросших в свете свободы. Вместе с ними мы прислушиваемся к вашему призыву сплотиться ради более человечного мира. Такого, в котором будет меньше бедности, боли и больше сострадания. Чтобы врата милосердия всегда оставались отворенными" - сказала руководитель страны.
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