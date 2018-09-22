Президент Алиев выразил соболезнование иранскому коллеге в связи с многочисленными жертвами в результате теракта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в городе Ахваз, сообщает сайт главы государства.
«Известие о гибели и ранении людей в результате произошедшего в вашей стране теракта вызвало у нас чувство глубокой скорби», - говорится в соболезнование.
И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма и считает важным борьбу с этим злом.
От своего имени и от имени азербайджанского народа глава государства выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, президенту и народу Ирана и пожелал выздоровления пострадавшим в результате теракта.
Теракт в городе Ахваз на юго-западе Ирана произошел в субботу утром, когда неизвестные открыли огонь по участникам военного парада. По данным иранского телеканала «Пресс-ТВ», число жертв составило 24 человека, ранены - 53.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф возложил ответственность за теракт на «региональных спонсоров терроризма» и США.
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