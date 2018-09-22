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Внешняя политика 22.09.2018 17:10

Президент Алиев выразил соболезнование иранскому коллеге в связи с многочисленными жертвами в результате теракта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в городе Ахваз, сообщает сайт главы государства.

«Известие о гибели и ранении людей в результате произошедшего в вашей стране теракта вызвало у нас чувство глубокой скорби», - говорится в соболезнование.

И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма и считает важным борьбу с этим злом.

От своего имени и от имени азербайджанского народа глава государства выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, президенту и народу Ирана и пожелал выздоровления пострадавшим в результате теракта.

Теракт в городе Ахваз на юго-западе Ирана произошел в субботу утром, когда неизвестные открыли огонь по участникам военного парада. По данным иранского телеканала «Пресс-ТВ», число жертв составило 24 человека, ранены - 53.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф возложил ответственность за теракт на «региональных спонсоров терроризма» и США.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]