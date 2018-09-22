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Регион 22.09.2018 17:31

Террористы, совершившие нападение в Ахвазе, связаны с США и Израилем, все они мертвы - представитель ВС Ирана

Нападение на военный парад в Ахвазе на юго-западе Ирана совершили четыре боевика, они связаны с разведками США и Израиля, сообщает в субботу агентство ИРНА со ссылкой на представителя ВС Ирана Абольфазла Шекарчи.

По его словам, три террориста были ликвидированы на месте, еще один нападавший скончался в больнице.

А.Шекарчи опроверг сообщения о том, что нападавшие связанны с "Исламским государством". Представитель ВС Ирана также сказал, что они профинансированы "двумя странами Персидского завила".

Теракт в Ахвазе произошел в субботу утром, боевики открыли огонь по участникам военного парада. По последним данным, теракт унес жизни 29 человек, 53 человека ранены.

ИРНА отмечает, что стрельбу открыли четыре террориста в военной форме, находившиеся за трибуной. Стрельба продолжалась десять минут.

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Тэги: ИРАН, ТЕРАКТ, ТЕРРОРИСТЫ, СВЯЗИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]