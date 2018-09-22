Число жертв теракта в Иране достигло 29 человек

Число жертв теракта на военном параде в городе Ахваз на юго-западе Ирана возросло до 29 человек, сообщает в субботу иранское телевидение.

Ранее сообщалось о 24 погибших и 53 раненых.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что ответ Тегерана на эту террористическую атаку будет "сокрушительным", он распорядился провести расследование теракта. В связи с нападением в Ахвазе парламент Ирана проведет чрезвычайную сессию.

Теракт в Ахвазе произошел в субботу утром, боевики открыли огонь по участникам военного парада. Глава МИД Ирана Джавад Зариф возложил ответственность за теракт на "региональных спонсоров терроризма" и США.