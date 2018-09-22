Защита бывшего водителя Тельмана Исмаилова просит Мосгорсуд проверить законность его ареста

Защита обжаловала арест бывшего водителя экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Владимира Гусакова, обвиняемого в похищении артиста Авраама Руссо в 2004 году.
"Мы направили по почте апелляционную жалобу. Где-то в течение месяца Мосгорсуд должен проверить законность решения Басманного суда", - сказал адвокат Максим Доброхвалов в субботу "Интерфаксу".
По его словам, дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена.
В.Гусакову инкриминируется часть 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такового). Если его вина будет доказана, бывшему водителю грозит наказание от пяти до 12 лет заключения. Ему ещё не предъявлено обвинение.
Басманный суд Москвы 18 сентября арестовал В. Гусакова. 20 сентября суд также арестовал ещё одного фигуранта дела - племянника Т.Исмаилова Заура Марданова. Ему предъявлены обвинения по той же статье.
Адвокат Т.Исмаилова Марина Русакова сообщила "Интерфаксу", что бизнесмен фигурирует в деле, но официально обвинений ему пока не предъявлено. По словам адвоката, следствие считает, что в 2004 году Т.Исмаилов с целью склонения А.Руссо к совместной концертной деятельности организовал через племянника похищение артиста. В итоге популярный певец был похищен родственником предпринимателя и избит.
"Тельман крайне возмущен всей этой ситуацией. Он заявляет, что этой истории не было и быть не могло", - сказала адвокат.
Т.Исмаилов ранее был заочно арестован по делу об организации убийства в 2016 году предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. Свою вину он не признает.
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