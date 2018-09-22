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Дальнее зарубежье 22.09.2018 20:21

ПАСЕ направит в Армению мониторинговую миссию для сбора фактов о внутриполитических процессах

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) направит в Армению миссию для сбора фактов в связи с внутриполитическими процессами в республике.

"Мониторинговый комитет ПАСЕ по итогам обмена мнениями касательно последних внутриполитических развитий в Армении принял решение в кратчайшие сроки командировать содокладчиков по Армении с миссией по сбору фактов", - сообщила на своей странице в Facebook вице-спикер парламента Армении, руководитель армянской делегации в ПАСЕ Арпине Ованнисян.

"Поручено доложить об итогах визита на первом заседании комитета", - написала А.Ованнисян.

12 сентября руководитель армянской делегации сообщала, что комиссия ПАСЕ по политическим вопросам и демократии обсудила дело против бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, внутриполитическую ситуацию в Армении.

По ее словам, комиссия направит Мониторинговой комиссии ПАСЕ письмо с предложением провести в Армении мониторинг по вопросам обеспечения верховенства закона, независимости законодательной и судебной власти.

По ее словам, на встрече также обсуждалась появившаяся в открытом доступе аудиозапись телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности и председателем Специальной следственной службы Армении, которые говорили о деле Р.Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного в ходе событий в Ереване весной 2008 года.

"В результате обсуждений комиссия приняла решение направить письмо Мониторинговой комиссии, предлагая провести в Армении мониторинг по вопросам обеспечения верховенства закона, независимости законодательной и судебной власти, а также в связи с политическими преследованиями", - отметила А.Ованнисян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАСЕ, МИССИЯ, ПЛАНЫ


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