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СНГ 22.09.2018 20:49

Порошенко подтверждает евроатлантические устремления Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью немецкой газете Rheinische Post, что его страна привержена стремлению войти в ЕС и НАТО.

"Мы стремимся зафиксировать эту политическую цель (членство в ЕС и НАТО - ред.) Даже в нашей Конституции. Для нас цель будущего членства в ЕС является мощной мотивацией для продолжения реформ. На пути к Западу, тому Западу, с которым мы связаны", - сказал П.Порошенко.

Он отметил при этом, что Североатлантический альянс остается единственной гарантией безопасности Украины. "Если Россия, постоянный член СБ ООН, не соблюдает международный мирный порядок и право, то НАТО останется нашей единственной гарантией выживания", - заявил президент.

Он отметил, что Россия гарантировала Украине суверенитет после распада СССР. "В ответ мы отказались от советского ядерного оружия, расположенного на нашей территории. На тот момент - третий по объемам арсенал в мире. И что в итоге? Путин аннексирует Крым и разжигает войну на востоке нашей страны", - утверждал П.Порошенко.

"Это никакой не замороженный конфликт, как некоторые утверждают, а кровавая война. При этом ежедневно погибают украинские солдаты. Почти 170 погибли с начала года. Сотни получили ранения, среди жертв есть и гражданские", - добавил президент.

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, ЕС, ПОРОШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]