Порошенко подтверждает евроатлантические устремления Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью немецкой газете Rheinische Post, что его страна привержена стремлению войти в ЕС и НАТО.
"Мы стремимся зафиксировать эту политическую цель (членство в ЕС и НАТО - ред.) Даже в нашей Конституции. Для нас цель будущего членства в ЕС является мощной мотивацией для продолжения реформ. На пути к Западу, тому Западу, с которым мы связаны", - сказал П.Порошенко.
Он отметил при этом, что Североатлантический альянс остается единственной гарантией безопасности Украины. "Если Россия, постоянный член СБ ООН, не соблюдает международный мирный порядок и право, то НАТО останется нашей единственной гарантией выживания", - заявил президент.
Он отметил, что Россия гарантировала Украине суверенитет после распада СССР. "В ответ мы отказались от советского ядерного оружия, расположенного на нашей территории. На тот момент - третий по объемам арсенал в мире. И что в итоге? Путин аннексирует Крым и разжигает войну на востоке нашей страны", - утверждал П.Порошенко.
"Это никакой не замороженный конфликт, как некоторые утверждают, а кровавая война. При этом ежедневно погибают украинские солдаты. Почти 170 погибли с начала года. Сотни получили ранения, среди жертв есть и гражданские", - добавил президент.
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