Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0024 RUR   0.0256 GBR   2.2562 TRY   0.2727

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.80 Brent   78.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 24° Завтра 17° 27° 25 Сен 18° 27° 26 Сен 16° 24°

Дальнее зарубежье 23.09.2018 09:00

Посла США вызвали в МИД КНР в связи с санкциями за ВТС с Россией

Министерство иностранных дел Китая вызвало американского посла в связи с введенными санкциями за сотрудничество с Россией, передали в субботу западные СМИ со ссылкой на китайское телевидение.

Замминистра иностранных дел КНР Чжэн Цзэгуан вызвал посла США Терри Бранстеда и "сделал резкое представление в связи с введением санкций в отношении ведомства вооруженных сил Китая".

Накануне правительство КНР призывало американскую сторону отменить санкции, чтобы не "столкнуться с последствиями".

Минфин США ранее ввел санкции в отношении отдела вооружений Центрального военного совета (ЦВС) КНР и его руководителя Ли Шанфу. Ограничительные меры введены в рамках закона о санкциях CAATSA ("Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций"), направленного на сдерживание торговли Россией вооружением. В Госдепартаменте США заявили, что санкции вводятся из-за покупки Китаем российских зенитных ракетных систем С-400, а также самолетов Су-35.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНР, США, ПОСОЛ, ВЫЗОВ


Похожие новости


США ввели санкции против 13 компаний и ведомств из КНДР и КНР Тиллерсон в четверг прибудет в Пекин на трехдневные переговоры Трамп предполагает, что его встреча с Си Цзиньпином будет трудной Трамп через неделю примет Си Цзиньпина в своей резиденции во Флориде - агентство В КНР встревожены обвинениями США в шпионаже со стороны китайских граждан Сенатор Макс Бокус может стать послом США в КНР - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]