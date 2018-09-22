Норвежские спецслужбы содействовали Эстонии в разоблачении гражданина, шпионившего в пользу РФ

Норвежская разведка помогла эстонским коллегам в задержании гражданина Эстонии Евгения Славина, осужденного за шпионаж в пользу России, сообщает эстонская газета Postimees.
"Можем подтвердить, что мы задержали человека, который незаконно сотрудничал с ГРУ, и в данном случае было важным хорошее сотрудничество с норвежской разведкой", - сообщил журналистам пресс-секретарь полиции безопасности Эстонии Харрис Пуусепп, не уточнив, какая именно из норвежских спецслужб помогла в задержании Е.Славина.
В минувшую пятницу стало известно, что Харьюский уездный суд в Эстонии по обвинению в заговоре против республики приговорил 32-летнего Е.Славина к 20 месяцам тюремного заключения, признав его виновным соборе данных для российской военной разведки ГРУ.
Полиция безопасности Эстонии задержала Е.Славина 1 июля.
Согласно обвинению, гражданин Эстонии с апреля 2016 года поддерживал связь с работниками ГРУ. Информацию Е.Славин передавал по телефону, через электронные письма и сообщения, а также на встречах на территории России. Одним из заданий Е.Славина было сфотографировать возможное место будущего аэродрома НАТО в Эстонии.
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