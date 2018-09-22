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Дальнее зарубежье 22.09.2018 21:15

Норвежские спецслужбы содействовали Эстонии в разоблачении гражданина, шпионившего в пользу РФ

Норвежская разведка помогла эстонским коллегам в задержании гражданина Эстонии Евгения Славина, осужденного за шпионаж в пользу России, сообщает эстонская газета Postimees.

"Можем подтвердить, что мы задержали человека, который незаконно сотрудничал с ГРУ, и в данном случае было важным хорошее сотрудничество с норвежской разведкой", - сообщил журналистам пресс-секретарь полиции безопасности Эстонии Харрис Пуусепп, не уточнив, какая именно из норвежских спецслужб помогла в задержании Е.Славина.

В минувшую пятницу стало известно, что Харьюский уездный суд в Эстонии по обвинению в заговоре против республики приговорил 32-летнего Е.Славина к 20 месяцам тюремного заключения, признав его виновным соборе данных для российской военной разведки ГРУ.

Полиция безопасности Эстонии задержала Е.Славина 1 июля.

Согласно обвинению, гражданин Эстонии с апреля 2016 года поддерживал связь с работниками ГРУ. Информацию Е.Славин передавал по телефону, через электронные письма и сообщения, а также на встречах на территории России. Одним из заданий Е.Славина было сфотографировать возможное место будущего аэродрома НАТО в Эстонии.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, ШПИОНАЖ, НОРВЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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