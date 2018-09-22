ООН соболезнует в связи с терактом в Иране

Представительство ООН в Иране выразило соболезнования родственникам жертв теракта на военном параде в городе Ахвазе.

"Мы выражаем соболезнования Исламской Республике Иран и семьям погибших в теракте в Ахвазе, всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении, опубликованном в "Твиттере" представительства ООН.

Нападение в Ахвазе произошело в субботу утром, боевики открыли огонь по участникам военного парада. По последним данным, теракт унес жизни 29 человек, 53 человека ранены. По сообщениям иранских СМИ, боевики, участвовавшие в нападении, ликвидированы.