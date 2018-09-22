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Дальнее зарубежье 22.09.2018 21:46

ООН соболезнует в связи с терактом в Иране

Представительство ООН в Иране выразило соболезнования родственникам жертв теракта на военном параде в городе Ахвазе.

"Мы выражаем соболезнования Исламской Республике Иран и семьям погибших в теракте в Ахвазе, всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении, опубликованном в "Твиттере" представительства ООН.

Нападение в Ахвазе произошело в субботу утром, боевики открыли огонь по участникам военного парада. По последним данным, теракт унес жизни 29 человек, 53 человека ранены. По сообщениям иранских СМИ, боевики, участвовавшие в нападении, ликвидированы.

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Тэги: ООН, ИРАН, ТЕРАКТ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]