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Дальнее зарубежье 22.09.2018 22:04

США эвакуировали из Дейр-эз-Зора верхушку ИГИЛ - сирийское агентство

Возглавляемая США международная коалиция эвакуировала боевиков террористической организации "Исламское государство" из сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передало в субботу сирийское государственное агентство САНА.

"Боевые вертолеты "международной коалиции", действиями которой руководят США, провели операцию по эвакуации высокопоставленных главарей террористической группировки ДАИШ (ИГ) из поселка Аль-Марашда на юго-востоке провинции, где в настоящее время скрываются оставшиеся террористы ДАИШ", - говорится в сообщении.

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Тэги: СИРИЯ, ИГ, ГЛАВАРИ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]