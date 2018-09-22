США эвакуировали из Дейр-эз-Зора верхушку ИГИЛ - сирийское агентство

Возглавляемая США международная коалиция эвакуировала боевиков террористической организации "Исламское государство" из сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передало в субботу сирийское государственное агентство САНА.

"Боевые вертолеты "международной коалиции", действиями которой руководят США, провели операцию по эвакуации высокопоставленных главарей террористической группировки ДАИШ (ИГ) из поселка Аль-Марашда на юго-востоке провинции, где в настоящее время скрываются оставшиеся террористы ДАИШ", - говорится в сообщении.