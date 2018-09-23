Выборы мэра пройдут в Ереване

В Ереване в воскресенье пройдут выборы мэра, это первые выборы в стране после смены власти и избрания премьер-министром Армении бывшего оппозиционера Никола Пашиняна.

Право голоса на выборах имеют 853,39 тыс. жителей Еревана. В выборах участвуют восемь партий и четыре партийных блока.

Для избрания мэра Еревана партиям необходимо преодолеть шестипроцентный барьер, блокам - восьмипроцентный.

Кандидатом на пост мэра от партии премьер-министра "Гражданский договор" является комедийный актер Айк Марутян. Партия участвует в выборах блоком "Мой шаг".

Возглавляемая одним из крупнейших предпринимателей Гагиком Царукяном партия "Процветающая Армения" выдвинула кандидатуру руководителя парламентской фракции "Царукян" Наиры Зограбян.

Партии "Светлая Армения" и "Республика", которые с партией премьера в парламенте представлены фракцией "Елк", в выборах мэра участвуют блоком "Луйс" ("Свет"). Кандидатом от блока является министр юстиции Артак Зейналян.

По мнению местных наблюдателей, основная борьба развернется между этими тремя силами.

В выборах участвуют также партия экс-спикера парламента Артура Багдасаряна "Оринац еркир", партия экс-главы МИД Раффи Ованнисяна "Наследие", партия "Дашнакцутюн", Реформистская партия, партия "Айк", "Демократический путь", "Еркир цирани", блоки "Ереванское общество" и "Ереванцы".

9 июля мэр Еревана, член возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Тарон Маргарян подал в отставку. Он занимал должность мэра Еревана с 2011 года. Он сын скончавшегося в 2007 году премьер-министра Андраника Маргаряна.

Жители Еревана прямым голосованием должны избрать совет старейшин мэрии Еревана из 65 человек. В настоящее время в совет старейшин входят три фракции - Республиканская партия, "Елк" и "Еркир цирани".