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Спорт 23.09.2018 11:46

В Батуми стартует Всемирная шахматная Олимпиада

Шахматисты из 189 стран примут участие в 43-й всемирной шахматной Олимпиаде, которая откроется 23 сентября в Батуми и продлится до 6 октября.

Как сообщили "Интерфаксу" в Федерации шахмат Грузии, ожидается прибытие на Олимпиаду в Батуми до 4 тысяч зарубежных гостей.

В федерации отметили, что в дни Олимпиады в Батуми состоятся выборы президента Международной шахматной федерации (FIDE).

Последние 23 года президентом ФИДЕ являлся Кирсан Илюмжинов.

На пост президента FIDE претендуют три кандидата - член попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович, вице-президент Международной шахматной федерации Георгиос Макропулос и британский гроссмейстер Найджел Шорт.

"Параллельно с выборами президента FIDE в Батуми состоятся выборы президента Европейского шахматного союза (ЕШС). На этот пост единственным кандидатом является действующий президент ЕШС Зураб Азмайпарашвили", - сказали в федерации.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ШАХМАТЫ, ОЛИМПИАДА, ПОДГОТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]