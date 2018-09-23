В Батуми стартует Всемирная шахматная Олимпиада

Шахматисты из 189 стран примут участие в 43-й всемирной шахматной Олимпиаде, которая откроется 23 сентября в Батуми и продлится до 6 октября.
Как сообщили "Интерфаксу" в Федерации шахмат Грузии, ожидается прибытие на Олимпиаду в Батуми до 4 тысяч зарубежных гостей.
В федерации отметили, что в дни Олимпиады в Батуми состоятся выборы президента Международной шахматной федерации (FIDE).
Последние 23 года президентом ФИДЕ являлся Кирсан Илюмжинов.
На пост президента FIDE претендуют три кандидата - член попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович, вице-президент Международной шахматной федерации Георгиос Макропулос и британский гроссмейстер Найджел Шорт.
"Параллельно с выборами президента FIDE в Батуми состоятся выборы президента Европейского шахматного союза (ЕШС). На этот пост единственным кандидатом является действующий президент ЕШС Зураб Азмайпарашвили", - сказали в федерации.
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