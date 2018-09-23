Миссия наблюдателей ЕС в Грузии ожидает решения о продлении своего мандата до 2020 года

Глава миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС) в Грузии Эрик Хёг ожидает, что в ближайшее время ЕС примет официальное решение о продлении мандата миссии еще на два года.
"Достигнуто соглашение политического уровня, что миссия будет продлена дополнительно на два года, до декабря 2020 года", - сказал Э.Хёг в субботу грузинскому Первому каналу.
Глава МНЕС предположил, что количество сотрудников МНЕС не изменится и останется в количестве 320 человек.
Он отметил, что в числе наблюдателей МНЕС присутствуют представители 26 стран Евросоюза.
МНЕС является невооруженной гражданской миссией наблюдателей Европейского Союза. Миссия была развернута в сентябре 2008 года, после того как при посредничестве ЕС было подписано соглашение о прекращении огня по итогам российско-грузинского конфликта вокруг Южной Осетии. При участии МНЕС проходят регулярные встречи представителей Грузии и Абхазии, Грузии и Южной Осетии в рамках Механизмов предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ). При посредничестве МНЕС действует "горячая линия", которую стороны могут использовать для переговоров в случае различных инцидентов.
Говоря о деятельности миссии, глава МНЕС выразил сожаление, что миссия не имеет доступа на территории Абхазии и Южной Осетии.
По его словам, доступ на эти территории для сотрудников МНЕС способствовал бы более эффективной работе форматов женевских дискуссий по безопасности в Закавказье и МПРИ.
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