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Регион 23.09.2018 12:12

Миссия наблюдателей ЕС в Грузии ожидает решения о продлении своего мандата до 2020 года

Глава миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС) в Грузии Эрик Хёг ожидает, что в ближайшее время ЕС примет официальное решение о продлении мандата миссии еще на два года.

"Достигнуто соглашение политического уровня, что миссия будет продлена дополнительно на два года, до декабря 2020 года", - сказал Э.Хёг в субботу грузинскому Первому каналу.

Глава МНЕС предположил, что количество сотрудников МНЕС не изменится и останется в количестве 320 человек.

Он отметил, что в числе наблюдателей МНЕС присутствуют представители 26 стран Евросоюза.

МНЕС является невооруженной гражданской миссией наблюдателей Европейского Союза. Миссия была развернута в сентябре 2008 года, после того как при посредничестве ЕС было подписано соглашение о прекращении огня по итогам российско-грузинского конфликта вокруг Южной Осетии. При участии МНЕС проходят регулярные встречи представителей Грузии и Абхазии, Грузии и Южной Осетии в рамках Механизмов предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ). При посредничестве МНЕС действует "горячая линия", которую стороны могут использовать для переговоров в случае различных инцидентов.

Говоря о деятельности миссии, глава МНЕС выразил сожаление, что миссия не имеет доступа на территории Абхазии и Южной Осетии.

По его словам, доступ на эти территории для сотрудников МНЕС способствовал бы более эффективной работе форматов женевских дискуссий по безопасности в Закавказье и МПРИ.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕС, НАБЛЮДАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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