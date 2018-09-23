Разлив нефти на Ангаре в Красноярском крае ликвидирован спустя 32 года

Спасатели провели работы по ликвидации загрязнения нефтепродуктами реки Ангара в районе поселка Богучаны Красноярского края, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в единой дежурно-диспетчерской (ЕДДС) Богучанского района.

"Розлив нефти был обнаружен накануне вечером в акватории Ангары, на место выехали сотрудники спасательного отряда, площадь загрязнения составила около 500 метров вдоль береговой линии, установлены заградительные боны (технические средства для локализации загрязнений на воде - ИФ), место загрязнения обработано сорбентом", - сообщил дежурный ЕДДС

Согласно сводке краевого учреждения "Спасатель", аварийно-спасательные работы продолжались в течение 10 часов. Кроме того, сотрудники дежурили на месте происшествия и контролировали ситуацию всю ночь.

По информации дежурного ЕДДС, разлив нефтепродуктов произошел в данном районе еще в 1986 году. Тогда загрязненной оказалась часть береговой зоны вдоль Ангары. Сейчас произошло понижение уровня воды, нефть выступила на поверхность и распространилась по реке.

"В настоящее время все последствия розлива нефти на Ангаре устранены", - подчеркнул собеседник агенства.