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СНГ 23.09.2018 12:23

Вину за трагедию с российским Ил-20 несет Израиль - Минобороны РФ

В Минобороны РФ назвали преступной халатностью действия израильских ВВС, которые привели к гибели российского самолета Ил-20.

"Представленные объективные данные свидетельствуют, что действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или о их непрофессионализме, или, как минимум о преступной халатности", - заявил в воскресенье на брифиге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Поэтому считаем, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ИЗРАИЛЬ, ВИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]