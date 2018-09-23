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СНГ 23.09.2018 15:06

Россия ни разу не нарушала договоренности с Израилем и не применяла средства ПВО против его авиации - Минобороны РФ

Россия ни разу не применила в Сирии средства ПВО против израильской авиации, которая в ряде случаев представляла опасность для военнослужащих РФ, заявили в Минобороны.

"Российская сторона ни разу не нарушила договоренности с Израилем и не применяла развернутые в Сирии российские средства ПВО, даже несмотря на то, что в ходе нанесения Израилем авиационных ударов в ряде случаев возникали моменты, которые создавали потенциальную угрозу безопасности военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации", - сказал в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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Тэги: РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, ВВС, ПВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]