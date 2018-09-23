Россия ни разу не нарушала договоренности с Израилем и не применяла средства ПВО против его авиации - Минобороны РФ

Россия ни разу не применила в Сирии средства ПВО против израильской авиации, которая в ряде случаев представляла опасность для военнослужащих РФ, заявили в Минобороны.
"Российская сторона ни разу не нарушила договоренности с Израилем и не применяла развернутые в Сирии российские средства ПВО, даже несмотря на то, что в ходе нанесения Израилем авиационных ударов в ряде случаев возникали моменты, которые создавали потенциальную угрозу безопасности военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации", - сказал в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
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