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Регион 23.09.2018 12:40

Рухани обвинил США в намеренном создании нестабильности в Иране

Президент Ирана Хасан Рухани считает, что Соединенные Штаты и страны Персидского залива получают выгоду от создания нестабильной ситуации в Иране, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на официальном сайте главы государства.

"Маленькие марионеточные страны в регионе получают поддержку от Америки, а США провоцируют их и дают им необходимые средства", - сказал он перед вылетом в Нью-Йорк для выступления на Генассамблее ООН.

"Иранский ответ на атаку (в Ахвазе - ИФ) будет сделан в рамках права и наших национальных интересов", - подчеркнул иранский президент.

По словам Х.Рухани, Иран располагает информацией об исполнителях и тех, кто подталкивал к совершению нападения в Ахвазе.

Помимо этого, иранский президент высказался против гегемонии США в мире и заявил, что Соединенные Штаты должны быть наравне с другими странами.

"На сегодняшний день американцы ведут себя более агрессивно по отношению ко всему миру, чем когда-либо ранее, и предпринимают односторонние шаги. Они полагают, что любой, у кого есть власть, может принимать решения, основанные на силе, и те, у кого есть право вето в Совбезе ООН, может делать, что угодно", - считает Х.Рухани.

Нападение в Ахвазе произошло в субботу утром, боевики открыли огонь по участникам военного парада. По последним данным, теракт унес жизни 29 человек, 53 человека ранены. По сообщениям иранских СМИ, боевики, участвовавшие в нападении, ликвидированы.

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Тэги: ИРАН, США, НЕСТАБИЛЬНОСТЬ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]