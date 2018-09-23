Рухани обвинил США в намеренном создании нестабильности в Иране

Президент Ирана Хасан Рухани считает, что Соединенные Штаты и страны Персидского залива получают выгоду от создания нестабильной ситуации в Иране, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на официальном сайте главы государства.
"Маленькие марионеточные страны в регионе получают поддержку от Америки, а США провоцируют их и дают им необходимые средства", - сказал он перед вылетом в Нью-Йорк для выступления на Генассамблее ООН.
"Иранский ответ на атаку (в Ахвазе - ИФ) будет сделан в рамках права и наших национальных интересов", - подчеркнул иранский президент.
По словам Х.Рухани, Иран располагает информацией об исполнителях и тех, кто подталкивал к совершению нападения в Ахвазе.
Помимо этого, иранский президент высказался против гегемонии США в мире и заявил, что Соединенные Штаты должны быть наравне с другими странами.
"На сегодняшний день американцы ведут себя более агрессивно по отношению ко всему миру, чем когда-либо ранее, и предпринимают односторонние шаги. Они полагают, что любой, у кого есть власть, может принимать решения, основанные на силе, и те, у кого есть право вето в Совбезе ООН, может делать, что угодно", - считает Х.Рухани.
Нападение в Ахвазе произошло в субботу утром, боевики открыли огонь по участникам военного парада. По последним данным, теракт унес жизни 29 человек, 53 человека ранены. По сообщениям иранских СМИ, боевики, участвовавшие в нападении, ликвидированы.
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