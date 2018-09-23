Израильские истребители прикрылись российским ил-20 от зенитных ракет сирийских систем ПВО - Минобороны РФ

Израильские истребители прикрылись российским самолетом Ил-20 от ракет сирийских систем ПВО, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Наблюдая российский Ил-20, израильские истребители прикрылись им от зенитных ракет, продолжая маневрировать в данном районе", - заявил И.Конашенков на брифинге в воскресенье.

"После удара, израильские самолеты вновь заняли зону дежурства в воздухе в 70 км западнее побережья Сирии, поставив радиоэлектронные помехи и вероятно готовясь к нанесению повторного удара. В 21:59 один из израильских самолетов начал маневр в направлении побережья Сирии, сближаясь с Ил-20, совершившим заход на посадку. Это было воспринято расчетами сирийских ПВО за новую атаку израильской авиации", - сказал И.Конашенков.

"Израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность самолета Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность F-16, и именно российский самолет окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты", - отметил официальный представитель Минобороны РФ.

Он подчеркнул, что израильтяне также знали и о том, что в вооруженных силах России и Сирии используются разные системы опознавания "свой - чужой", и сирийские радиолокационные станции могут опознать Ил-20 как групповую цель израильских истребителей.

"В этот период самолет Ил-20, совершавший разворот для захода на посадку на аэродром Хмеймим, оказался на направлении огня сирийских средств ПВО по израильским самолетам", - заявил И.Конашенков.