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СНГ 23.09.2018 13:13

Израильские истребители прикрылись российским ил-20 от зенитных ракет сирийских систем ПВО - Минобороны РФ

Израильские истребители прикрылись российским самолетом Ил-20 от ракет сирийских систем ПВО, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Наблюдая российский Ил-20, израильские истребители прикрылись им от зенитных ракет, продолжая маневрировать в данном районе", - заявил И.Конашенков на брифинге в воскресенье.

"После удара, израильские самолеты вновь заняли зону дежурства в воздухе в 70 км западнее побережья Сирии, поставив радиоэлектронные помехи и вероятно готовясь к нанесению повторного удара. В 21:59 один из израильских самолетов начал маневр в направлении побережья Сирии, сближаясь с Ил-20, совершившим заход на посадку. Это было воспринято расчетами сирийских ПВО за новую атаку израильской авиации", - сказал И.Конашенков.

"Израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность самолета Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность F-16, и именно российский самолет окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты", - отметил официальный представитель Минобороны РФ.

Он подчеркнул, что израильтяне также знали и о том, что в вооруженных силах России и Сирии используются разные системы опознавания "свой - чужой", и сирийские радиолокационные станции могут опознать Ил-20 как групповую цель израильских истребителей.

"В этот период самолет Ил-20, совершавший разворот для захода на посадку на аэродром Хмеймим, оказался на направлении огня сирийских средств ПВО по израильским самолетам", - заявил И.Конашенков.

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Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТ, ИЗРАИЛЬ, ВИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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