Израильские истребители прикрылись российским ил-20 от зенитных ракет сирийских систем ПВО - Минобороны РФ

Израильские истребители прикрылись российским самолетом Ил-20 от ракет сирийских систем ПВО, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"Наблюдая российский Ил-20, израильские истребители прикрылись им от зенитных ракет, продолжая маневрировать в данном районе", - заявил И.Конашенков на брифинге в воскресенье.
"После удара, израильские самолеты вновь заняли зону дежурства в воздухе в 70 км западнее побережья Сирии, поставив радиоэлектронные помехи и вероятно готовясь к нанесению повторного удара. В 21:59 один из израильских самолетов начал маневр в направлении побережья Сирии, сближаясь с Ил-20, совершившим заход на посадку. Это было воспринято расчетами сирийских ПВО за новую атаку израильской авиации", - сказал И.Конашенков.
"Израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность самолета Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность F-16, и именно российский самолет окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты", - отметил официальный представитель Минобороны РФ.
Он подчеркнул, что израильтяне также знали и о том, что в вооруженных силах России и Сирии используются разные системы опознавания "свой - чужой", и сирийские радиолокационные станции могут опознать Ил-20 как групповую цель израильских истребителей.
"В этот период самолет Ил-20, совершавший разворот для захода на посадку на аэродром Хмеймим, оказался на направлении огня сирийских средств ПВО по израильским самолетам", - заявил И.Конашенков.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Президент Алиев выразил соболезнование иранскому коллеге в связи с многочисленными жертвами в результате теракта
Мировой спрос на нефть к 2023г может вырасти до 104,5 млн б/с, к 2040г - до 111,7 млн б/с за счет ОПЕК и азиатских стран
Новак: встреча мониторингового комитета ОПЕК+ в ноябре запланирована опционально, в зависимости от ситуации на рынке
Новак: решение министерского комитета ОПЕК+ - следовать июньским договоренностям
Взрыв в пригороде Парижа привел к ранениям шести человек, двое серьезно пострадали - СМИ
Фильм "Кастинг" получил гран-при фестиваля кино и театра "Амурская осень"
В Баку произошло извержение второго по величине крупнейшего грязевого вулкана в мире
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 2 млн манатов на строительство нового здания школы в Билясуваре
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Баку прошел семинар азербайджанских и российских журналистов
Кредиты на большую сумму в Банк Республике можно получит за короткое время
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»