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СНГ 23.09.2018 16:53

Россия помогла исключить обстрелы Израиля с Голанских высот - Минобороны РФ

Россия способствовала полному исключению обстрелов Израиля со стороны Голанских высот, заявили в Минобороны РФ.

"Со 2 августа 2018 года после шестилетнего перерыва организовано патрулирование района разделения на Голанских высотах миротворческим контингентом ООН под боевым прикрытием российской военной полиции. Это позволило полностью исключить обстрелы израильской территории со стороны Голанских высот", - сказал в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По словам И.Конашенкова, результате операции в юго-западной зоне деэскалации Сирии правительственными войсками при поддержке ВКС России были созданы условия для возобновления деятельности миротворческого контингента ООН в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах.

"В настоящее время вдоль линии "Браво" выставлены шесть наблюдательных постов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, которые обеспечивают безопасность сотрудников миссии ООН", - сказал представитель Минобороны РФ

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ГОЛАНЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]