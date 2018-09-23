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Дальнее зарубежье 23.09.2018 14:44

Иран по-прежнему представляет серьезную угрозу из-за поддержки терроризма, считает адвокат Трампа

Адвокат Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани в воскресенье заявил, что рассматривает Иран в качестве главного спонсора терроризма во всем мире.

"Иранский режим в настоящий момент является самой опасной группой в мире. Они, вероятно, больше всех оказывают поддержку терроризму", - сказал он в эфире телеканала "Фокс-ньюс".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что в Вашингтоне не хотят смены режима в Иране, а стремятся к прекращению поддержки терроризма со стороны иранских властей.

В частности, по словам М.Помпео, США хотели бы, чтобы Тегеран "перестал осуществлять запуски ракет по Эр-Рияду, вооружать "Хезболлу" (ливанская шиитская военизированная организация - ИФ), угрожающую Израилю, и прекратил быть самым крупным в мире спонсором терроризма".

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Тэги: США, ИРАН, ОПАСНОСТЬ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]