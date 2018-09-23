Россия утверждает, что ОПЕК+ сможет выйти на 100%-ное исполнение сделки уже в сентябре-октябре, Иран считает это невозможным

Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что ОПЕК+ сможет выйти на 100%-ное исполнение сделки по сокращению добычи нефти уже в сентябре-октябре, сказал он журналистам.

По мнению иранской стороны, которое приводит агентство Bloomberg, достижение странами ОПЕК+ 100%-ного исполнения сделки невозможно.

А.Новак отметил, что отношения РФ с Ираном находятся в рамках договоренностей ОПЕК+, достигнутых в июне.