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ТЭК 23.09.2018 15:46

Министр энергетики Саудовской Аравии: одна из целей встречи - убедиться, что есть достаточно свободных мощностей для обеспечения рынка

Одна из целей встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+ - убедиться, что есть достаточно свободных мощностей для обеспечения рынка, сообщил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Одна из целей сегодняшней встречи - убедиться в наличии достаточных свободных мощностей, чтобы мы могли отвечать на вызовы с учетом того, что есть страны, которые планируют наращивать нефтедобычу, особенно США", - сказал Х.аль-Фалих.

"Мы вкладываемся в создание дополнительных мощностей, чтобы использовать их, когда они понадобятся", - подчеркнул министр.

Х.аль-Фалих также сказал, что у него нет понимания, сколько иранской нефти может уйти с рынка, и случится ли такое в принципе. Министр заметил, что обсуждал с иранской делегацией, и "мы пришли к консенсусу, что наша задача - прийти к 100-процентному уровню исполнения сделки".

По его словам, в частности, свободные мощности нефти Саудовской Аравии составляют больше 1 млн б/с. При этом королевство может обеспечить дополнительные поставки нефти в 1,5 млн б/с, это "достаточная подушка безопасности, чтобы отвечать на возможные вызовы".

Министр энергетики РФ Александр Новак также отметил, что на встрече министерского мониторингового комитета ОПЕК+ будет обсуждаться вопрос поддержание исполнения сделки на 100%-ном уровне.

Он подчеркнул, что Россия, в свою очередь, может увеличить добычу на несколько сотен тысяч баррелей, "все будет зависеть от рынка".

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Тэги: МИР, ОПЕК, СДЕЛКА, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]