Министр энергетики Саудовской Аравии: одна из целей встречи - убедиться, что есть достаточно свободных мощностей для обеспечения рынка

Одна из целей встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+ - убедиться, что есть достаточно свободных мощностей для обеспечения рынка, сообщил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Одна из целей сегодняшней встречи - убедиться в наличии достаточных свободных мощностей, чтобы мы могли отвечать на вызовы с учетом того, что есть страны, которые планируют наращивать нефтедобычу, особенно США", - сказал Х.аль-Фалих.

"Мы вкладываемся в создание дополнительных мощностей, чтобы использовать их, когда они понадобятся", - подчеркнул министр.

Х.аль-Фалих также сказал, что у него нет понимания, сколько иранской нефти может уйти с рынка, и случится ли такое в принципе. Министр заметил, что обсуждал с иранской делегацией, и "мы пришли к консенсусу, что наша задача - прийти к 100-процентному уровню исполнения сделки".

По его словам, в частности, свободные мощности нефти Саудовской Аравии составляют больше 1 млн б/с. При этом королевство может обеспечить дополнительные поставки нефти в 1,5 млн б/с, это "достаточная подушка безопасности, чтобы отвечать на возможные вызовы".

Министр энергетики РФ Александр Новак также отметил, что на встрече министерского мониторингового комитета ОПЕК+ будет обсуждаться вопрос поддержание исполнения сделки на 100%-ном уровне.

Он подчеркнул, что Россия, в свою очередь, может увеличить добычу на несколько сотен тысяч баррелей, "все будет зависеть от рынка".