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ТЭК 23.09.2018 16:27

Президент ОПЕК: с учетом свободных мощностей мы сможем долго держать баланс на нефтяном рынке

Президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи перед заседанием министерского мониторингового комитета выразил уверенность, что с учетом свободных мощностей страны ОПЕК+ смогут долго держать баланс на нефтяном рынке.

По его словам, с июня на рынке наблюдается стабилизация нефтяных запасов, "и мы не хотим увеличения запасов".

Президент ОПЕК также согласился с тем, что необходимо продолжать диалог с потребителями, отметив, что "мы и будем продолжать это делать".

Он также отметил, что страны ОПЕК+ рассматривают возможность привлечения других стран к сотрудничеству.

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Тэги: МИР, ОПЕК, СДЕЛКА, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]