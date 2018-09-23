Президент ОПЕК: с учетом свободных мощностей мы сможем долго держать баланс на нефтяном рынке

Президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи перед заседанием министерского мониторингового комитета выразил уверенность, что с учетом свободных мощностей страны ОПЕК+ смогут долго держать баланс на нефтяном рынке.

По его словам, с июня на рынке наблюдается стабилизация нефтяных запасов, "и мы не хотим увеличения запасов".

Президент ОПЕК также согласился с тем, что необходимо продолжать диалог с потребителями, отметив, что "мы и будем продолжать это делать".

Он также отметил, что страны ОПЕК+ рассматривают возможность привлечения других стран к сотрудничеству.