Новак: Россия может увеличить добычу на несколько сотен тысяч баррелей, все будет зависеть от рынка

Россия может увеличить добычу на несколько сотен тысяч баррелей в зависимости от ситуации на рынке, соощил журналистам глава минэнерго РФ Александр Новак.
"Восстановить добычу есть возможность, и есть возможности по приросту. Компании должны сформировать свои инвестиционные планы, если они будут понимать долгосрочные тренды по рынку. Я думаю, это несколько сот тысяч баррелей (возможного увеличения нефтедобычи - ИФ)", - сказал он.
По его словам, точные объёмы "будут зависеть от того, как будет рынок складываться, мы заинтересованы, чтобы он был сбалансирован".
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