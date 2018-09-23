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ТЭК 23.09.2018 17:17

Новак: Россия может увеличить добычу на несколько сотен тысяч баррелей, все будет зависеть от рынка

Россия может увеличить добычу на несколько сотен тысяч баррелей в зависимости от ситуации на рынке, соощил журналистам глава минэнерго РФ Александр Новак.

"Восстановить добычу есть возможность, и есть возможности по приросту. Компании должны сформировать свои инвестиционные планы, если они будут понимать долгосрочные тренды по рынку. Я думаю, это несколько сот тысяч баррелей (возможного увеличения нефтедобычи - ИФ)", - сказал он.

По его словам, точные объёмы "будут зависеть от того, как будет рынок складываться, мы заинтересованы, чтобы он был сбалансирован".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]