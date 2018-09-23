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ТЭК 23.09.2018 18:00

Новак отвергает обвинения Ирана о превышении полномочий министерского мониторингового комитета ОПЕК+

Глава Минэнерго РФ Александр Новак отвергает обвинения Ирана о превышении полномочий министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Комментируя претензии Ирана о том, что министерский комитет ОПЕК+ нарушает свои полномочия, распределяя квоты по увеличению нефтедобычи, А.Новак сказал журналистам: "Мы действуем в соответствии с теми договоренностями, которые были достигнуты в июне, и здесь нет никакого нарушения ни со стороны России, ни в целом со стороны стран, которые входят в соглашение, поскольку мы договорились выйти на 100-процентное исполнение соглашения. На сегодняшний день оно составляет 129%, то есть всё в пределах договоренностей".

А.Новак подчеркнул, что основная цель сделки - не допустить развития кризиса на нефтяном рынке, а не поддерживать высокие цены на нефть, в чем обвиняет ОПЕК президент США Дональд Трамп.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в беседе с журналистами также подчеркнул: "Мы не руководим ценами, мы стараемся убедиться в том, что рынок достаточно хорошо снабжен (нефтью - ИФ), мы не управляем ценами".

Как сообщалось, Иран, против которого 4 ноября вводятся нефтяные санкции США, что уже вызвало падение нефтедобычи в стране, высказал возмущение, что мониторинговый комитет (JMMC) превышает свои полномочия, пытаясь перераспределить квоты. Иран также утверждает, что несмотря на призывы президента США Дональда Трампа к ОПЕК увеличить нефтедобычу для снижения цен, Россия и Саудовская Аравия не смогут оперативно увеличить поставки нефти на рынок.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ОПЕК, КОМИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]