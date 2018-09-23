Министерский комитет ОПЕК+ договорился придерживаться достижения выполнения сделки в 100%, передает агентство Bloomberg со ссылкой на слова министра нефти Омана Мохаммеда аль-Румхи и министра нефти Кувейта Бахита аль-Рашиди.
Б.аль-Рашиди отметил, что до достижения 100-процентного уровня выполнения сделки ОПЕК+ понадобится "немного времени". При этом М.аль-Румхи отметил что, пока некоторые страны далеки от 100-процентного из-за проблем, связанных с обслуживанием месторождений, и этот вопрос будет обсуждаться на следующем заседании министерского комитета.
По словам одного из делегатов, на которого ссылается Bloomberg, следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 11 ноября в Абу-Даби.
Следующее заседание стран ОПЕК пройдет в Вене 6 декабря, заседание стран не-ОПЕК, участвующих в сделке - 7 декабря, сообщает агентство со ссылкой на делегатов.
Министр нефти Омана также подчеркнул, что квоты между странами-участницами сделки по сокращению добычи нефти на заседании не были распределены.
Как сообщалось, в июне 2018 года страны ОПЕК+ договорились выйти на общий уровень исполнения сделки в 100%, увеличив добычу в целом на 1 млн б/с, однако квоты между странами распределены не были.
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