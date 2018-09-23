Главный приз имени режиссера Валерия Приемыхова российского фестиваля "Амурская осень" киножюри присудило фильму "Кастинг" режиссера Игоря Стама, передает корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" с церемонии награждения победителей.

В воскресенье на сцене общественно-культурного центра Благовещенска состоялось награждение статуэтками "Золотой журавль" победителей открытого российского фестиваля кино и театра "Амурская осень", который в этом году посвящен 160-летию Амурской области. Фестиваль проводится при поддержке правительства России, министерства иностранных дел РФ, Минкультуры РФ, Союза кинематографистов России, а также правительства Амурской области и администрации Благовещенска.

В конкурсе полнометражных фильмов участвовали 12 кинокартин. Приз за лучший сценарий достался Андрею Шемякину и Анне Яновской за фильм "Интересная жизнь". Статуэткой "Золотой журавль за лучшую режиссерскую работу награжден Александр Котт за картину "Спитак". За операторское мастерство в фильме "Варавва" награжден Андрей Дейнеко.

Лучшую женскую роль, по мнению жюри, исполнила Татьяна Полосина в фильме "Двое". Приз за лучшую мужскую роль единогласным решением жюри получил актер Роман Фомин, сыгравший в картине "Кастинг".

"Амурская осень" отличается от других фестивалей конкурсом антреприз. Лучшим спектаклем признана известная трагикомедия "Билокси блюз", которая также собрала призы и в отдельных номинациях.

Выбирая победителя в номинации "лучшая режиссура", члены жюри пришли к решению отметить этот же спектакль. Как было отмечено со сцены, это награда за то, что было сделано 30 лет назад Олегом Табаковым. Работа Ильи Коробко также в "Билокси блюз" признана лучшей мужской ролью, а Дениса Никифорова в этой постановке - лучшей ролью второго плана. Статуэтка за лучшую женскую роль досталась Ирине Медведевой, сыгравшей в спектакле "Незнакомка".

Команда цензоров короткометражного кино признала лучшей картину Марии Шульгиной "Огонь" и отметила специальным призом фильм режиссера Василия Ильинского "Год собаки".

"Я раньше думал, что специальный приз - это утешительная награда. Но, поучаствовал в обсуждении и понял, что основные номинации - это за профессионализм, а спецприз жюри - это любовь", - отметил член жюри, актер Александр Ильин.

Лучшая мужская роль у актера Юрия Стоянова в короткометражке "Худрук", а лучшая женская роль у актрисы Яны Васильевой в коротком метре "Самолеты так низко не летают". "Золотого журавля" удостоилась и режиссерская работа Доржи Галсанова в фильме "Выдох".

Народная артистка РФ Наталья Гвоздикова на церемонии закрытия фестиваля получила приз главы Амурской области и бриллиантовый комплект за вклад в искусство. "Я не первый раз приезжаю в Амурскую область, и никогда нет повода для сожаления, в каком бы качестве я ни приехала", - сказала Н.Гвоздикова, поблагодарив за приз.

Зампред правительства области Ольга Лысенко от имени главы Приамурья Василия Орлова вручила актрисе помимо сертификата картину художника Алексея Сидорова. Также спонсор фестиваля подарил Н.Гвоздиковой комплект бриллиантовых украшений.

Мэрия Благовещенска отметила специальным призом работу заслуженной актрисы РФ Нонны Гришаевой. Актриса также получила в подарок картину из полудрагоценных камней, которые добывают в Приамурье, и ювелирное украшение.

Оргкомитет фестиваля вручил приз вокальной группе "Чистый голос", которая не первый год вызывает аплодисменты зрителей в Амурской области. Лауреаты различных международных конкурсов в этот раз призвали зал спеть вместе с ними "Лявониху".

Открытый российский фестиваль кино и театра "Амурская осень" в этом году посвящен 160-летию Амурской области.