Добыча нефти в Ливии достигла 1,28 млн б/с, цель по ее увеличению к 2022г может быть пересмотрена до более 2 млн б/с

Добыча нефти в Ливии достигла 1,278 млн б/с впервые с августа 2013 года, передает агентство Bloomberg слова главы ливийской National Oil Corporation (NOC) Мустафы Саналла.

"Объем добычи нефти находится на самом высоком уровне с августа 2013 года, и есть возможность увеличить производство на несколько сотен тысяч баррелей в сутки, если безопасность на нефтяных месторождениях страны будет гарантирована", - сказал он.

По его словам, Ливии, возможно, придется пересмотреть свою цель по увеличению производства до более чем 2 млн б/с к 2022 году, "учитывая ограниченную нестабильность".

Ливия не участвуют в сделке ОПЕК+ из-за тяжелой политико-экономической обстановки, однако в течение 2017 года активно наращивали добычу. В 2018 году Ливия обещала картелю не увеличивать добычу выше 1,8 млн б/с.