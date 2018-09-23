Добыча нефти в Ливии достигла 1,28 млн б/с, цель по ее увеличению к 2022г может быть пересмотрена до более 2 млн б/с

Добыча нефти в Ливии достигла 1,278 млн б/с впервые с августа 2013 года, передает агентство Bloomberg слова главы ливийской National Oil Corporation (NOC) Мустафы Саналла.
"Объем добычи нефти находится на самом высоком уровне с августа 2013 года, и есть возможность увеличить производство на несколько сотен тысяч баррелей в сутки, если безопасность на нефтяных месторождениях страны будет гарантирована", - сказал он.
По его словам, Ливии, возможно, придется пересмотреть свою цель по увеличению производства до более чем 2 млн б/с к 2022 году, "учитывая ограниченную нестабильность".
Ливия не участвуют в сделке ОПЕК+ из-за тяжелой политико-экономической обстановки, однако в течение 2017 года активно наращивали добычу. В 2018 году Ливия обещала картелю не увеличивать добычу выше 1,8 млн б/с.
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