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ТЭК 23.09.2018 18:56

Добыча нефти в Ливии достигла 1,28 млн б/с, цель по ее увеличению к 2022г может быть пересмотрена до более 2 млн б/с

Добыча нефти в Ливии достигла 1,278 млн б/с впервые с августа 2013 года, передает агентство Bloomberg слова главы ливийской National Oil Corporation (NOC) Мустафы Саналла.

"Объем добычи нефти находится на самом высоком уровне с августа 2013 года, и есть возможность увеличить производство на несколько сотен тысяч баррелей в сутки, если безопасность на нефтяных месторождениях страны будет гарантирована", - сказал он.

По его словам, Ливии, возможно, придется пересмотреть свою цель по увеличению производства до более чем 2 млн б/с к 2022 году, "учитывая ограниченную нестабильность".

Ливия не участвуют в сделке ОПЕК+ из-за тяжелой политико-экономической обстановки, однако в течение 2017 года активно наращивали добычу. В 2018 году Ливия обещала картелю не увеличивать добычу выше 1,8 млн б/с.

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Тэги: ЛИВИЯ, ОПЕК, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]