В петербургском метро впервые родился ребенок

Сотрудники петербургского метрополитена в воскресенье были вынуждены принимать роды, которые начались у пассажирки прямо в подземке.

Родился мальчик, сообщает пресс-служба метро.

"У нас хорошая новость! На станции Технологический институт в 13:45 родился мальчик. Помощь в быстрых родах оказали сотрудники станции", - говорится в сообщении.

"Сейчас малыш и мама в больнице, и с ними все хорошо! Это первый метромалыш, который появился на свет в Петербургской подземке за более чем полувековую историю!" - отмечает пресс-служба.