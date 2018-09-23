Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0024 RUR   0.0256 GBR   2.2562 TRY   0.2727

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.80 Brent   78.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 29° Завтра 17° 27° 25 Сен 18° 26° 26 Сен 15° 24°

СНГ 23.09.2018 17:42

В петербургском метро впервые родился ребенок

Сотрудники петербургского метрополитена в воскресенье были вынуждены принимать роды, которые начались у пассажирки прямо в подземке.

Родился мальчик, сообщает пресс-служба метро.

"У нас хорошая новость! На станции Технологический институт в 13:45 родился мальчик. Помощь в быстрых родах оказали сотрудники станции", - говорится в сообщении.

"Сейчас малыш и мама в больнице, и с ними все хорошо! Это первый метромалыш, который появился на свет в Петербургской подземке за более чем полувековую историю!" - отмечает пресс-служба.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, МЕТРО, НОВОРОЖДЕННЫЙ


Похожие новости


Парламентская делегация из США надеется на встречу с Путиным в рамках визита в РФ Путин 26-27 апреля совершит рабочую поездку в Петербург ФСБ вновь работает в здании Дирекции транспортного строительства Петербурга Более 40 боевых кораблей примут участие в Главном военно-морском параде в Петербурге - Шойгу В Петербурге пара из Таджикистана заключила сделку с гражданкой Узбекистана о передаче новорожденного, все трое получили реальные сроки лишения свободы Эрмитаж потратит более 1 млн рублей на борьбу с тараканами, клопами и крысами

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]