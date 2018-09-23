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Регион 23.09.2018 17:34

ЦИК Грузии завершил регистрацию кандидатов в президенты

В президентских выборах в Грузии, назначенных на 28 октября будут участвовать 25 кандидатов, выдвинутых 19 политическими партиями и шестью инициативными группами, - сообщила в воскресенье на брифинге пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе.

"Всего в ЦИК поступило 46 заявок на регистрацию в качестве кандидата в президенты, в том числе 20 от политических партий и 26 от инициативных групп", - сказала А.Микеладзе.

По ее словам, ЦИК отказала 19 инициативным группам в регистрации выдвинутых ими кандидатов, поскольку они не представили списки сторонников в установленный законом срок. Одной инициативной группе было отказано в регистрации кандидата из-за нарушения избирательной документации, и одной политической партии было отказано по причине того, что она не была зарегистрирована в Министерстве юстиции.

Что касается зарегистрированных 25 кандидатов, то до 16 октября они имеют право письменно обратиться в ЦИК с просьбой о снятии своей кандидатуры с выборов.

По истечении данного срока все кандидаты будут внесены в избирательные бюллетени.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]