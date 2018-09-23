ЦИК Грузии завершил регистрацию кандидатов в президенты

В президентских выборах в Грузии, назначенных на 28 октября будут участвовать 25 кандидатов, выдвинутых 19 политическими партиями и шестью инициативными группами, - сообщила в воскресенье на брифинге пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе.
"Всего в ЦИК поступило 46 заявок на регистрацию в качестве кандидата в президенты, в том числе 20 от политических партий и 26 от инициативных групп", - сказала А.Микеладзе.
По ее словам, ЦИК отказала 19 инициативным группам в регистрации выдвинутых ими кандидатов, поскольку они не представили списки сторонников в установленный законом срок. Одной инициативной группе было отказано в регистрации кандидата из-за нарушения избирательной документации, и одной политической партии было отказано по причине того, что она не была зарегистрирована в Министерстве юстиции.
Что касается зарегистрированных 25 кандидатов, то до 16 октября они имеют право письменно обратиться в ЦИК с просьбой о снятии своей кандидатуры с выборов.
По истечении данного срока все кандидаты будут внесены в избирательные бюллетени.
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