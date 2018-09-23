Представитель Ирана в ОПЕК: мы удовлетворены решением министерского комитета ОПЕК+

Представитель Ирана в ОПЕК Хуссейн Каземпур Ардебили сообщил журналистам, что удовлетворен решением министерского комитета ОПЕК+.
Х.Каземпур Ардебили сказал, что в настоящее время уровень исполнения сделки со стороны ОПЕК составляет 118%, 119% - со стороны стран не-ОПЕК. "Мы собираемся продолжать наши усилия по балансировке рынка с учетом спроса и предложения", - сказал он.
"Соглашение закончилось, усилия по поддержанию уровня исполнения в 100% продолжатся", - подчеркнул он.
"Мы удовлетворены этим решением, потому что мы тоже часть его, предыдущее решение было исполнять договоренности декларации о кооперации, то есть исполнять сделку на 100%, и это будет продолжаться", - сказал представитель Ирана, подчеркнув, что Иран будет участвовать в новом формате взаимодействия ОПЕК+, поскольку является одним из крупнейших производителей нефти.
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