Представитель Ирана в ОПЕК: мы удовлетворены решением министерского комитета ОПЕК+

Представитель Ирана в ОПЕК Хуссейн Каземпур Ардебили сообщил журналистам, что удовлетворен решением министерского комитета ОПЕК+.

Х.Каземпур Ардебили сказал, что в настоящее время уровень исполнения сделки со стороны ОПЕК составляет 118%, 119% - со стороны стран не-ОПЕК. "Мы собираемся продолжать наши усилия по балансировке рынка с учетом спроса и предложения", - сказал он.

"Соглашение закончилось, усилия по поддержанию уровня исполнения в 100% продолжатся", - подчеркнул он.

"Мы удовлетворены этим решением, потому что мы тоже часть его, предыдущее решение было исполнять договоренности декларации о кооперации, то есть исполнять сделку на 100%, и это будет продолжаться", - сказал представитель Ирана, подчеркнув, что Иран будет участвовать в новом формате взаимодействия ОПЕК+, поскольку является одним из крупнейших производителей нефти.