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ТЭК 23.09.2018 19:22

Представитель Ирана в ОПЕК: мы удовлетворены решением министерского комитета ОПЕК+

Представитель Ирана в ОПЕК Хуссейн Каземпур Ардебили сообщил журналистам, что удовлетворен решением министерского комитета ОПЕК+.

Х.Каземпур Ардебили сказал, что в настоящее время уровень исполнения сделки со стороны ОПЕК составляет 118%, 119% - со стороны стран не-ОПЕК. "Мы собираемся продолжать наши усилия по балансировке рынка с учетом спроса и предложения", - сказал он.

"Соглашение закончилось, усилия по поддержанию уровня исполнения в 100% продолжатся", - подчеркнул он.

"Мы удовлетворены этим решением, потому что мы тоже часть его, предыдущее решение было исполнять договоренности декларации о кооперации, то есть исполнять сделку на 100%, и это будет продолжаться", - сказал представитель Ирана, подчеркнув, что Иран будет участвовать в новом формате взаимодействия ОПЕК+, поскольку является одним из крупнейших производителей нефти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИРАН, ОПЕК, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]