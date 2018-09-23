Министр энергетики Саудовской Аравии рассчитывает на заключение в 2019 году соглашения о сокращении нефтедобычи

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих надеется на достижение некоего соглашения о сокращении нефтедобычи на 2019 год.
"Надеюсь, в 2019 году у нас будет соглашение о сокращении нефтедобычи в каком-либо виде, чтобы управлять рынком, чтобы не создавать ситуации дефицита и избытка поставок", - сказал Х.аль-Фалих.
Отвечая на вопрос о конкретных возможных уровнях сокращений, министр Саудовской Аравии сказал, что технический комитет ОПЕК+ будет мониторить ситуацию. "Я думаю, цель достижения исполнения сделки ОПЕК+ на 100% покажет, какая ситуация на рынке со стороны предложения, потому что это очень динамичная ситуация. Цель в 100% - очень динамичная, это не фиксированные цифры", - сказал министр энергетики КСА.
"Мы видим сейчас очень комфортный уровень спроса, и декларация о кооперации ОПЕК+ сделала свое дело, но нам надо подумать, что делать в предстоящие годы", - отметил Х.аль-Фалих. По его словам, в октябре мировой спрос на нефть будет выше уровня сентября.
При этом он подчеркнул, что даже с учетом перевыполнения сделки ОПЕК+, рынок сбалансирован.
Ранее глава Минэнерго РФ сообщил, что в августе страны ОПЕК+ выполняли сделку по сокращению добычи нефти на 129%. Таким образом, страны ОПЕК+ недопоставляют на рынок 522 тыс. б/с по сравнению с запланированным уровнем.
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