Министр энергетики Саудовской Аравии рассчитывает на заключение в 2019 году соглашения о сокращении нефтедобычи

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих надеется на достижение некоего соглашения о сокращении нефтедобычи на 2019 год.

"Надеюсь, в 2019 году у нас будет соглашение о сокращении нефтедобычи в каком-либо виде, чтобы управлять рынком, чтобы не создавать ситуации дефицита и избытка поставок", - сказал Х.аль-Фалих.

Отвечая на вопрос о конкретных возможных уровнях сокращений, министр Саудовской Аравии сказал, что технический комитет ОПЕК+ будет мониторить ситуацию. "Я думаю, цель достижения исполнения сделки ОПЕК+ на 100% покажет, какая ситуация на рынке со стороны предложения, потому что это очень динамичная ситуация. Цель в 100% - очень динамичная, это не фиксированные цифры", - сказал министр энергетики КСА.

"Мы видим сейчас очень комфортный уровень спроса, и декларация о кооперации ОПЕК+ сделала свое дело, но нам надо подумать, что делать в предстоящие годы", - отметил Х.аль-Фалих. По его словам, в октябре мировой спрос на нефть будет выше уровня сентября.

При этом он подчеркнул, что даже с учетом перевыполнения сделки ОПЕК+, рынок сбалансирован.

Ранее глава Минэнерго РФ сообщил, что в августе страны ОПЕК+ выполняли сделку по сокращению добычи нефти на 129%. Таким образом, страны ОПЕК+ недопоставляют на рынок 522 тыс. б/с по сравнению с запланированным уровнем.