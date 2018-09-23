Новак: техкомитет ОПЕК+ исходил из того, что добыча нефти Ирана останется на том же уровне

Технический комитет ОПЕК+ при изучении ситуации на рынке, исходил из того, что добыча в Иране останется на том же уровне, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.
"Из тех прогнозов, которые представлял сегодня технический комитет, они учитывают текущую ситуацию (с добычей Ирана - ИФ)", - сказал российский министр.
А.Новак отметил, что добыча нефти в Иране не упала. На сегодняшнем заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ он заявил, что добыча сохраняется, а что будет после ноября, когда США введут санкции в отношении Ирана, "мы не можем сказать".
Представитель Ирана в ОПЕК Хоссейн Каземир Ардебили сказал журналистам, что Иран по-прежнему добывает 3,8 млн б/с, а экспорт также не падает.
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