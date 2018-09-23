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ТЭК 23.09.2018 19:33

Новак: техкомитет ОПЕК+ исходил из того, что добыча нефти Ирана останется на том же уровне

Технический комитет ОПЕК+ при изучении ситуации на рынке, исходил из того, что добыча в Иране останется на том же уровне, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.

"Из тех прогнозов, которые представлял сегодня технический комитет, они учитывают текущую ситуацию (с добычей Ирана - ИФ)", - сказал российский министр.

А.Новак отметил, что добыча нефти в Иране не упала. На сегодняшнем заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ он заявил, что добыча сохраняется, а что будет после ноября, когда США введут санкции в отношении Ирана, "мы не можем сказать".

Представитель Ирана в ОПЕК Хоссейн Каземир Ардебили сказал журналистам, что Иран по-прежнему добывает 3,8 млн б/с, а экспорт также не падает.

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Тэги: ИРАН, ОПЕК, КОМИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]