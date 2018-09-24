Администрация Трампа нанесла урон двухсторонним отношениям с Китаем и угрожает свободной мировой торговле - Госсовет КНР

Китайско-американским торгово-экономическим отношениям причинен серьезный ущерб из-за позиции Вашингтона по торговле с Китаем, говорится в выпущенной в понедельник Госсоветом КНР "Белой книге" по данной проблеме.
В ней говорится, что, благодаря усилиям обеих сторон, в течение 40 лет эти отношения развивались успешно, преодолевая неизбежные трудности и преграды.
"С приходом в 2017 году к власти новое американское правительство, провозгласило лозунг "Америка превыше всего", отказалось от взаимного уважения, равноправных консультаций, других основных принципов международных отношений, проводит политику односторонних выгод, протекционизма и торгового гегемонизма", - подчеркивается в "Белой Книге".
"Вашингтонская администрация предъявляет многочисленным странам и, в первую очередь, Китаю, несправедливые обвинения, посредством непрерывного роста тарифов занимается экономическим шантажом, пытаясь путем неограниченного давления навязать Китаю собственные интересы", - отмечает Госсовет КНР.
В документе говорится, что Пекин прилагает усилия к решению всех спорных вопросов путем переговоров, однако Вашингтон "постоянно меняет позицию, отступает от обещаний.
"В результате китайско-американские разногласия за короткий период постоянно обострялись, что привело к тому, что усилиям правительств и народов двух стран по построению торгово-экономических отношений был нанесен серьезный урон. Это также поставило под угрозу систему многосторонней торговли и принципы свободной торговли", - заявил Госсовет КНР.
Новые 10-процентные тарифы на импортируемые из Китая товары на сумму в $200 млрд вступили в силу в США с ноля часов по местному времени (08:00 ).
Одноименно новые тарифы на американские товары на сумму $60 млрд начали действовать в Китае.
Ранее стороны взаимно ввели тарифы на продукцию стоимостью $50 млрд.
При этом в Вашингтоне предупредили, что тариф вырастет до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки.
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