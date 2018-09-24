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Дальнее зарубежье 24.09.2018 12:05

Будапешт обещает не оставить без ответа возможную высылку с Украины венгерского консула

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт даст пропорциональный ответ, если украинская сторона вышлет из страны венгерского консула.

"Если украинская сторона вышлет консула Венгрии, это не останется без пропорционального ответа со стороны венгерской стороны, но есть надежда, что этого можно избежать", - сказал П.Сийярто журналистам перед отлетом на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (США), сообщает венгерское издание Origo.

Он подтвердил, что встретится с украинским коллегой Павлом Климкиным в Нью-Йорке, добавив, что в последнее время на Украине усилились антивенгерские настроения. Он связывает это с подготовкой к проведению на Украине президентских и парламентских выборов.

П.Сийярто отметил, что события прошлой недели "зашли слишком далеко" и переступили все "писаные и неписаные правила международного права и дипломатии", поскольку украинские спецслужбы "провели спецоперацию в консульстве Венгрии, которая является членом НАТО".

"Двойное гражданство распространено в Европе, и если Украина действительно хочет двигаться в сторону ЕС, не может ставить под сомнение такую институцию", - отметил он.

Министр добавил, что Венгрия и в дальнейшем будет прибегать к шагам, которые замедлят движение Украины в сторону ЕС и НАТО.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории консульства Венгрии в г.Берегово Закарпатской области, а также соответствующее видео с принятием присяги. После принятия присяги, в которой граждане называют Венгрию своей родиной и обязываются служить ей, сотрудники дипучреждения призывают их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

19 сентября П.Климкин заявил, что намерен в ходе встречи в США на Генассамблее ООН с главой венгерского внешнеполитического ведомства обсудить появившуюся информацию о выдаче паспортов Венгрии в г.Берегово Закарпатской области.

Министр уточнил журналистам, что готов показать это видео главе МИД Венгрии. "Скажу, что консулу нечего там делать, пусть выдает венгерские паспорта венгерским гражданам лучше в Будапеште", - заявил П.Климкин на своей странице в Фейсбук.

На следующий день, 20 сентября, П.Сийярто назвал недружелюбными и рискованными идеи украинской стороны о высылке венгерского консула в г.Берегово Закарпатской области в связи с информацией о выдаче венгерских паспортов украинским гражданам, и допускает препятствование европейской интеграции Украины в дальнейшем.

"После мер, которые являются дискриминационными для закарпатских венгров и различных попыток запугать их, серия нападений на нас теперь перешла на другой уровень... Такой шаг поставит отношения между двумя странами в другое измерение и не останется без ответа... Венгрия постоянно следит за развитием событий, и возможно, что в будущем также могут потребоваться дальнейшие меры по замедлению интеграции Украины", - заявил П.Сийярто журналистам в Будапеште.

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Тэги: УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, МИД, ОТВЕТ


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