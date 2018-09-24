Массовый забой свиней проведут на юге Бельгии из-за угрозы распространения АЧС

Федеральный министр сельского хозяйства Бельгии Дени Дюкарм подпишет распоряжение о забое свиней во всех хозяйствах, расположенных на юге бельгийской провинции Люксембург в зоне, считающейся зараженной африканской чумой свиней, сообщил в понедельник телеканал RTBF.

"Нам необходимо в этом случае принять чрезвычайную меру, чтобы предупредить более обширное заражение за пределами данной зоны. В ней насчитывается 4 тыс. свиней, которые сегодня здоровы, но в Бельгии в целом миллионы свиней. Известно, что это сектор, который дает работу, создает рабочие места - 15 тыс. рабочих мест непосредственно - и который ориентирован на экспорт. То есть мы должны принять эту чрезвычайную меру, чтобы избежать катастрофы в отрасли", - заявил министр.

По его мнению, другого выхода нет, такая предосторожность необходима.

При этом Д.Дюкарм уточнил, что получил обещание со стороны Европейской комиссии об участии в финансировании компенсаций потерь животноводам.

Как сообщалось, в лесах провинции Люксембург были обнаружены погибшие от АЧС дикие кабаны. Власти определили зону, в которой ограничено движение транспорта, запрещены охота, приостановлены лесоразработки и запрещены прогулки в лесу.