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Дальнее зарубежье 24.09.2018 12:35

Массовый забой свиней проведут на юге Бельгии из-за угрозы распространения АЧС

Федеральный министр сельского хозяйства Бельгии Дени Дюкарм подпишет распоряжение о забое свиней во всех хозяйствах, расположенных на юге бельгийской провинции Люксембург в зоне, считающейся зараженной африканской чумой свиней, сообщил в понедельник телеканал RTBF.

"Нам необходимо в этом случае принять чрезвычайную меру, чтобы предупредить более обширное заражение за пределами данной зоны. В ней насчитывается 4 тыс. свиней, которые сегодня здоровы, но в Бельгии в целом миллионы свиней. Известно, что это сектор, который дает работу, создает рабочие места - 15 тыс. рабочих мест непосредственно - и который ориентирован на экспорт. То есть мы должны принять эту чрезвычайную меру, чтобы избежать катастрофы в отрасли", - заявил министр.

По его мнению, другого выхода нет, такая предосторожность необходима.

При этом Д.Дюкарм уточнил, что получил обещание со стороны Европейской комиссии об участии в финансировании компенсаций потерь животноводам.

Как сообщалось, в лесах провинции Люксембург были обнаружены погибшие от АЧС дикие кабаны. Власти определили зону, в которой ограничено движение транспорта, запрещены охота, приостановлены лесоразработки и запрещены прогулки в лесу.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, АЧС, СВИНЬИ, ЗАБОЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]