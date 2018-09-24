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Регион 24.09.2018 12:47

Пашинян после выборов мэра Еревана намерен обсудить с политиками внеочередные выборы в парламент Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен начать переговоры с политическими силами страны о проведении в стране внеочередных парламентских выборов.

"Выборам мэра Еревана был придан особый политический смысл. Я попросил граждан, чтобы они, голосуя за блок "Мой шаг", проголосовали в пользу или против внеочередных выборов. Теперь после результатов выборов, я приглашу на переговоры парламентские и внепарламентские силы для обсуждения графика и условий внеочередных парламентских выборов", - сказал Н.Пашинян на встрече с представителями армянских организаций США в Нью-Йорке.

На выборах мэра Еревана, прошедших в минувшее воскресенье, победу одерживает партия премьер-министра Армении "Гражданский договор", участвующая в избирательной кампании блоком "Мой шаг". По предварительным данным ЦИК Армении, блок "Мой шаг" набирает 81,06% голосов.

Премьер Армении заявил, что выборы должны быть проведены как можно скорее, чтобы "создать более благоприятную атмосферу для развития, восстановления экономики, поскольку у потенциальных инвесторов сейчас выжидательный период".

"Отмечалось, что выборы должны быть проведены до июня следующего года, однако их надо провести намного скорее. Сегодня структура нашей экономики не дает поводов для оптимизма, и ее необходимо изменить", - отметил Н.Пашинян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]