Пашинян после выборов мэра Еревана намерен обсудить с политиками внеочередные выборы в парламент Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен начать переговоры с политическими силами страны о проведении в стране внеочередных парламентских выборов.
"Выборам мэра Еревана был придан особый политический смысл. Я попросил граждан, чтобы они, голосуя за блок "Мой шаг", проголосовали в пользу или против внеочередных выборов. Теперь после результатов выборов, я приглашу на переговоры парламентские и внепарламентские силы для обсуждения графика и условий внеочередных парламентских выборов", - сказал Н.Пашинян на встрече с представителями армянских организаций США в Нью-Йорке.
На выборах мэра Еревана, прошедших в минувшее воскресенье, победу одерживает партия премьер-министра Армении "Гражданский договор", участвующая в избирательной кампании блоком "Мой шаг". По предварительным данным ЦИК Армении, блок "Мой шаг" набирает 81,06% голосов.
Премьер Армении заявил, что выборы должны быть проведены как можно скорее, чтобы "создать более благоприятную атмосферу для развития, восстановления экономики, поскольку у потенциальных инвесторов сейчас выжидательный период".
"Отмечалось, что выборы должны быть проведены до июня следующего года, однако их надо провести намного скорее. Сегодня структура нашей экономики не дает поводов для оптимизма, и ее необходимо изменить", - отметил Н.Пашинян.
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