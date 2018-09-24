Миноборонпром Азербайджана на ADEX-2018 представит свыше 260 наименований продукции

Миноборонпром Азербайджана на III-ей Международной выставке оборонной промышленности "ADEX-2018" в Баку представит более 260 изделий, производимых на предприятиях министерства, заявил заместитель министра оборонпрома Яхья Мусаев.

"На выставке мы планируем продемонстрировать более 260 изделий. Среди них как новые, так и модернизированная продукция",- заявил Я.Мусаев на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, Национальная академия наук, Госпогранслужба, а также сервис ПВО Азербайджана также представят свои услуги и продукцию в сфере оборонной промышленности.

Я.Мусаев отметил, что официальные делегации из 34 стран подтвердили свое участие на выставке. По его словам, делегации Ганы, Джибути и Черногории будут представлены на уровне министров, Болгария - на уровне вице-премьера.

В свою очередь, региональный директор ITE group Эдвард Строн отметил, что компания работает над привлечением предприятий из США для участия на выставке.

На пресс-конференции было отмечено, что Россия на выставке будет представлена 25 компаниями, Турция - 41, Израиль - 14, Беларусь - 10.

В целом, на выставке примут участие 225 компаний из 29 стран, из которых 11 будут представлены национальным стендом.

Международная выставка оборонной промышленности "ADEX-2018" пройдет в Азербайджане 25-27 сентября.

Международная выставка "ADEX" проходит в Баку под патронатом президента Азербайджана с 2014 года, организатором выставки выступает Министерство оборонной промышленности. Выставка проводится раз в два года. В 2016 году в выставке приняли участие 216 компаний из 34 стран.

Ф.Исазаде