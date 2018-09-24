Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9967 RUR   0.0256 GBR   2.2236 TRY   0.2688

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.80 Brent   78.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 26° Завтра 19° 27° 26 Сен 16° 24° 27 Сен 14° 21°

Дальнее зарубежье 24.09.2018 13:32

Кандидат от оппозиции обошел на выборах на Мальдивах действующего президента

Оппозиционный кандидат Ибрагим Мохамед Солих одержал победу на президентских выборах на Мальдивах, получив 58,3% голосов избирателей, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на предварительные результаты выборов.

Явка на выборах составила 89,2%, за И.М.Солиха проголосовали 134,6 тыс. избирателей, а за президента Абдуллу Ямина - 96,1 тыс. человек.

Оппозиция, отмечает агентство, опасается, что действующий президент попытается сфальсифицировать выборы в свою пользу. Тем не менее, А.Ямин, сообщают мальдивские СМИ, признал свое поражение и поздравил с победой соперника.

И.М.Солих стал кандидатом в президенты от Мальдивской демократической партии после того, как из президентской гонки выбыл лидер партии и бывший президент Мальдив Мохаммед Нашид, приговоренный к 13 годам тюрьмы и находящийся в Шри-Ланке.

А.Ямин стал президентом Мальдивской республики в ноябре 2013 года. В феврале этого года А.Ямин объявил в стране чрезвычайное положение, когда Верховный суд страны постановил освободить девять заключенных, заявив, что обвинения против них были политически мотивированы. В частности, суд признал неконституционным процесс по М.Нашиду, обвиняемому в терроризме.

Выборы прошли в воскресенье. Окончательные итоги будут объявлены в течение недели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МАЛЬДИВЫ, ВЫБОРЫ, ПОБЕДА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]