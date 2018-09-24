Кандидат от оппозиции обошел на выборах на Мальдивах действующего президента

Оппозиционный кандидат Ибрагим Мохамед Солих одержал победу на президентских выборах на Мальдивах, получив 58,3% голосов избирателей, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на предварительные результаты выборов.
Явка на выборах составила 89,2%, за И.М.Солиха проголосовали 134,6 тыс. избирателей, а за президента Абдуллу Ямина - 96,1 тыс. человек.
Оппозиция, отмечает агентство, опасается, что действующий президент попытается сфальсифицировать выборы в свою пользу. Тем не менее, А.Ямин, сообщают мальдивские СМИ, признал свое поражение и поздравил с победой соперника.
И.М.Солих стал кандидатом в президенты от Мальдивской демократической партии после того, как из президентской гонки выбыл лидер партии и бывший президент Мальдив Мохаммед Нашид, приговоренный к 13 годам тюрьмы и находящийся в Шри-Ланке.
А.Ямин стал президентом Мальдивской республики в ноябре 2013 года. В феврале этого года А.Ямин объявил в стране чрезвычайное положение, когда Верховный суд страны постановил освободить девять заключенных, заявив, что обвинения против них были политически мотивированы. В частности, суд признал неконституционным процесс по М.Нашиду, обвиняемому в терроризме.
Выборы прошли в воскресенье. Окончательные итоги будут объявлены в течение недели.
Рособоронэкспорт на "полях" ADEX-2018 рассмотрит новые проекты для совместной разработки и производства образцов военной продукции
Миноборонпром Азербайджана на ADEX-2018 представит свыше 260 наименований продукции
Главы МИД Азербайджана и Армении 26 сентября проведут в Нью-Йорке переговоры по карабахскому урегулированию
Власти Дагестана обсудили проблемы международных грузоперевозок с Азербайджаном
Сумгайытская электростанция в январе-августе выработала более 2,1 млрд кВт/час электроэнергии
Нефть Brent поднялась до максимума с ноября 2014г на опасениях дефицита предложения
Пять человек погибли в столкновении грузовика и легкового автомобиля в Саратовской области
Взрыв в пригороде Парижа привел к ранениям шести человек, двое серьезно пострадали - СМИ
Фильм "Кастинг" получил гран-при фестиваля кино и театра "Амурская осень"
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В рамках «Caspian Energy Forum Baku– 2018» 8 компаний заключили соглашения о сотрудничестве
В Баку прошел семинар азербайджанских и российских журналистов
Кредиты на большую сумму в Банк Республике можно получит за короткое время
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»