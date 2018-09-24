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СНГ 24.09.2018 13:30

Власти Таджикистана с начала года уничтожили более 2,5 т наркотиков, выявлено более 500 преступлений, связанных с наркотрафиком

Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в январе-июне 2018 года в Таджикистане увеличилось на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года и составило 536 преступлений, за этот период из незаконного оборота было изъято 2 тонны 736 кг наркотиков, на 15,7% больше, чем в 2017 году, сообщает в понедельник пресс-центр Агентства по контролю за наркотиками (АКН) при президенте Таджикистана

По данным ведомства, с начала года в специальной печи АКН уничтожено более 2,5 тонн наркотиков, из них почти 358 кг героина, 321 кг опия-сырца, около 100 кг гашиша и 912 кг наркотиков каннабисной группы.

Кроме того, Агентством за отчетный период выявлена и пресечена деятельность 28 преступных групп в составе 52 человек, из которых семь являются членами организованных транснациональных преступных групп, следователями направлено в суд 61 уголовное дело.

Во взаимодействии с правоохранительными органами Таджикистана и зарубежных стран, которые сотрудничают с Душанбе в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, проведено 11 совместных операций, из незаконного оборота изъято почти 404 кг наркотиков, сообщили в пресс-центре АКН.

По данным ведомства, в Таджикистане зарегистрированы 6 тыс. 888 наркозависимых, из них 162 человека - женщины.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, НАРКОТИКИ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]