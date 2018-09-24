Мэром Еревана станет представитель партии премьер-министра Пашиняна

Центральная избирательная комиссия Армении подписала протокол о результатах выборов мэра Еревана, на которых победу одержала партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор", участвовавшая в избирательной кампании блоком "Мой шаг".

Председатель ЦИК Тигран Мукучян заявил, что блок "Мой шаг" набрал 81,05% голосов.

Кандидатом на пост мэра от партии премьер-министра является комедийный актер Айк Марутян.

Возглавляемая одним из крупнейших предпринимателей Гагиком Царукяном партия "Процветающая Армения" набрала 6,95% голосов. Эта партия выдвинула кандидатуру руководителя парламентской фракции "Царукян" Наиры Зограбян.

Все остальные силы не набрали проходной процент голосов.

Кроме блока "Мой шаг" и партии "Процветающая Армения" в выборах участвовали партии "Светлая Армения" и "Республика", которые с партией премьера в парламенте представлены фракцией "Елк". Эти силы в выборах мэра участвовали блоком "Луйс" ("Свет"). Кандидатом от блока был министр юстиции Артак Зейналян.

В выборах участвовали также партия экс-спикера парламента Артура Багдасаряна "Оринац еркир", партия экс-главы МИД Раффи Ованнисяна "Наследие", партия "Дашнакцутюн", Реформистская партия, партия "Айк", "Демократический путь", "Еркир цирани", блоки "Ереванское общество" и "Ереванцы".

Выборы в Ереване прошли в минувшее воскресенье, это первые выборы в стране после смены власти и избрания премьер-министром Армении бывшего оппозиционера Н.Пашиняна. Право голоса на выборах имели 853,39 тыс. жителей Еревана. Для избрания мэра Еревана партиям было необходимо преодолеть шестипроцентный барьер, блокам - восьмипроцентный.

Жители Еревана прямым голосованием должны были избрать совет старейшин мэрии Еревана из 65 человек. Партия, получившая по итогам выборов более 50% мест в Совете старейшин, назначает своего кандидата на пост мэра города.