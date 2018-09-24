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ТЭК 24.09.2018 12:51

Нефть Brent поднялась до максимума с ноября 2014г на опасениях дефицита предложения

Цены на нефть эталонных марок резко растут в ходе торгов в понедельник, Brent поднялась до максимума с ноября 2014 года из-за опасений, что санкции США против Ирана могут привести к дефициту предложения нефти.

Ноябрьский фьючерс на Brent поднимался до $80,60 за баррель (+2,3%), превысив предыдущий максимум этого года, установленный в мае на отметке $80,50 за баррель.

WTI с поставкой в ноябре подорожала на 1,9%, до $72,16 за баррель - максимума с 11 июля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, BRENT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]