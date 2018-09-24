Восемь полицейских убиты в результате инцидента в тюрьме на юге Афганистана

Восемь полицейских убиты в тюрьме провинции Забуль на юге Афганистана заключенным, которому удалось завладеть оружием охранника, сообщает служба дари радиостанции "Голос Америки" со ссылкой на источник в силовых структурах провинции.
В сообщении отмечается, что среди убитых - начальник отдела безопасности полиции города Сафо.
Ранее афганские СМИ сообщили, что заключенный боевик движения "Талибан" в тюрьме провинции Забуль захватил оружие и совершил нападение на полицейских. Сообщалось, что в ночь на понедельник талиб воспользовался тем, что охрана совершает намаз и захватил оружие, убил одного и ранил двух полицейских.
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