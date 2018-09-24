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Дальнее зарубежье 24.09.2018 12:52

Восемь полицейских убиты в результате инцидента в тюрьме на юге Афганистана

Восемь полицейских убиты в тюрьме провинции Забуль на юге Афганистана заключенным, которому удалось завладеть оружием охранника, сообщает служба дари радиостанции "Голос Америки" со ссылкой на источник в силовых структурах провинции.

В сообщении отмечается, что среди убитых - начальник отдела безопасности полиции города Сафо.

Ранее афганские СМИ сообщили, что заключенный боевик движения "Талибан" в тюрьме провинции Забуль захватил оружие и совершил нападение на полицейских. Сообщалось, что в ночь на понедельник талиб воспользовался тем, что охрана совершает намаз и захватил оружие, убил одного и ранил двух полицейских.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЮРЬМА, ИНЦИДЕНТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]