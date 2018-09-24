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Дальнее зарубежье 24.09.2018 14:16

Папа римский Франциск призвал жителей Латвии работать во благо свободы

Папа римский Франциск, прибывший в понедельник в Ригу, поздравил Латвию со 100-летием независимости, отметив, что в прошлом страна столкнулась со сложными социальными, политическими, экономическими и духовными вызовами, сообщает агентство BNS.

Но сегодня, по его словам, республика стала одним из важнейших культурных, политических и судоходных центров региона.

"Вы все слишком хорошо знаете цену свободы, за которую должны были бороться вновь и вновь", - заявил понтифик, выступая в Президентском дворце в Риге.

Он назвал независимость Латвии не только "подарком, но и задачей каждого".

"Работать во благо свободы - это взять обязательства интегрировать развитие отдельных людей и общества", - подчеркнул папа римский.

"Если сегодня можно праздновать, то благодаря тем, кто показал пример и открыл двери будущему, кто оставим вам эту же ответственность: открывать двери в будущее, смотря на все как служение жизни, создание жизни", - добавил он.

Позднее понтифик отправится к памятнику Свободы, там он встретится с детьми, молодежью, семьями.

Латвийский президент Раймондс Вейонис, в свою очередь, отметил, что визит папы римского Франциска станет сильным импульсом для жителей Латвии на пути к достоинству, свободе и справедливости.

"Ваш визит вдохновит и укрепит наши семьи, наше общество и нашу страну", - сказал президент, обращаясь к понтифику.

Он подчеркнул, что не все латыши ощущают улучшения в повседневной жизни, многие страдают от бедности, а последствиями этого становится эмиграция или разрушение человеческих отношений.

Выступая перед представителями властей и общественности Латвии, папа римский уделил внимание и мультирелигиозности.

Выразив удовлетворение по поводу влияние католический и других христианских Церквей на историю Латвии, папа Франциск сказал, что сотрудничество религиозных конфессий в республике доказало, что "общность можно создать и через различия".

"Так бывает, когда люди мотивированы забыть поверхностные конфликты и увидеть друг друга", - сказал Святой Отец.

По данным Ватикана, 25% жителей Латвии - лютеране, 21% - католики, а 11% - православные.

Как сообщалось, в ходе визита в Латвию понтифик проведет экуменистическую молитву в Домском соборе в Риге - для этого он избрал лютеранский храм.

Затем отправится к памятнику Свободы, а после обеда поедет в Аглону, где проведет богослужение в главном храме католиков Латвии.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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