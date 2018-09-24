Компания «Рособоронэкспорт» возглавит объединенную российскую экспозицию на выставке ADEX-2018, которая пройдет с 25 по 27 сентября в Баку.

Как отметил генеральный директор компании Александр Михеев, «Рособоронэкспорт» является традиционным участником ADEX – организует российскую экспозицию на выставке в третий раз.

"Мы получаем на этой выставке бесценный и, что крайне важно, весьма положительный опыт развития военно-технического сотрудничества со странами важнейшего для России Прикаспийского региона. Поэтому работа в Баку дает нам уникальную возможность увидеть реальные потребности наших партнеров и в деталях обсудить с ними преимущества российских предложений, тем более что странам Каспия «Рособоронэкспорт» предлагает не только военную технику, но и различные инфраструктурные проекты, связанные с ее обслуживанием и ремонтом, подготовкой специалистов и т.д. Учитывая традиционно высокий локальный спрос на российскую продукцию, мы ожидаем проявления большого интереса к развитию сотрудничества по всем направлениям", – заявил он, сообщают российские СМИ.

Выставка ADEX проводится при поддержке и участии Министерства оборонной промышленности и Минобороны Азербайджана. Она предназначена для всех видов вооруженных сил: в частности, здесь представлены авиационная техника, беспилотные летательные аппараты, средства ПВО, радиоэлектроника, технические средства обучения, вооружение и военная техника сухопутных войск и военно-морских сил, имущество для тылового и технического обеспечения, системы и средства связи, робототехника, используемая в военной сфере. Кроме того, одним из тематических направлений выставки является продукция для внутренних войск.

В состав объединенной российской экспозиции входят ведущие оборонные предприятия России – всего свыше 20 организаций. В частности, в Баку работают делегации АО «ГосМКБ»Вымпел» им. И.И.Торопова» (АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»), АО «Вертолеты России», АО «РСК «МиГ», АО «Швабе», АО «НПК «Уралвагонзавод».

На стенде спецэкспортера представлена информация о 250 образцах продукции военного назначения. Наиболее перспективными образцами для военно-воздушных сил на рынке региона считаются многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М, боевой вертолет Ми-28НЭ, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, военно-транспортный вертолет Ми-17В-5, тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2, легкий многоцелевой вертолет «Ансат». Немалое внимание партнеры «Рособоронэкспорта» также уделяют средствам ПВО, в частности ЗРК «Тор-М2КМ» и ПЗРК «Верба».

Для сухопутных войск и подразделений сил специальных операций прикаспийских государств на стенде компании представлены бронетранспортер БТР-82А и специальный бронеавтомобиль «Тигр», а также технические средства обслуживания и ремонта бронетанковой и автомобильной техники.

Как отмечают в пресс-службе спецэкспортера, интерес представителей военно-морских сил стран региона ожидается к катеру специального назначения проекта 21980Э «Грачонок», скоростному транспортно-десантному катеру БК-16 проекта 02510 и скоростной штурмовой лодке БК-10 проекта 02450.

"В ходе встреч «на полях» выставки специалисты «Рособоронэкспорта» с партнерами из стран Каспия и иных регионов также обсудят вопросы реализации действующих контрактов и рассмотрят новые взаимовыгодные проекты в области совместной разработки и производства современных образцов военной продукции", - подчеркивается в информации.

Ф.Исазаде