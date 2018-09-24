Власти Дагестана обсудили проблемы международных грузоперевозок с Азербайджаном

Глава Дагестана Владимир Васильев провел рабочую встречу с врио министра транспорта и дорожного хозяйства РД Шируханом Гаджимурадовым и врио министра экономики и территориального развития Османом Хасбулатовым.

"На встрече Ш.Гаджумурадов рассказал о проблемах международных грузоперевозок с Азербайджаном, связанных с регламентами работы таможенных служб двух государств", - сообщает Минэкономики и территориального развития Республики Дагестан.

А.Азизов