Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9967 RUR   0.0256 GBR   2.2236 TRY   0.2688

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.80 Brent   78.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 26° Завтра 19° 27° 26 Сен 16° 24° 27 Сен 14° 21°

Транспорт и связь 24.09.2018 13:40

Власти Дагестана обсудили проблемы международных грузоперевозок с Азербайджаном

Глава Дагестана Владимир Васильев провел рабочую встречу с врио министра транспорта и дорожного хозяйства РД Шируханом Гаджимурадовым и врио министра экономики и территориального развития Османом Хасбулатовым.

"На встрече Ш.Гаджумурадов рассказал о проблемах международных грузоперевозок с Азербайджаном, связанных с регламентами работы таможенных служб двух государств", - сообщает Минэкономики и территориального развития Республики Дагестан.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДАГЕСТАН, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПРОБЛЕМА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]