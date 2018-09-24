Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9967 RUR   0.0256 GBR   2.2236 TRY   0.2688

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.80 Brent   78.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 26° Завтра 19° 27° 26 Сен 16° 24° 27 Сен 14° 21°

Регион 24.09.2018 14:22

Высокопоставленный чиновник Минздрава Грузии задержан в числе 20 человек по делу об аптечной наркомании

Высокопоставленный чиновник министерства здравоохранения Грузии и еще 19 человек задержаны сотрудниками антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности в рамках дела "аптечной наркомании", сообщает в понедельник СГБ Грузии.

По информации СГБ, среди задержанных руководитель Агентства государственного регулирования медицинской деятельности Минздрава Грузии Гия Твалавадзе.

Задержанные подозреваются в причастности к незаконному обороту психотропных средств. Сообщается, что незаконная реализация психотропных средств осуществлялась в 15 аптечных учреждениях Тбилиси и Гори. Ряд сотрудников и владельцев данных аптек также находятся в числе задержанных.

Как отмечают в СГБ, следствием установлено, что прибыль, полученная задержанными в результате их незаконных действий, превышает 4 млн лари (более $1,5 млн).

Задержанным грозит тюремное заключение сроком от трех до пяти лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, МИНЗДРАВ, НАРКОТИКИ, ЗАДЕРЖАНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]