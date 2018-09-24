Высокопоставленный чиновник Минздрава Грузии задержан в числе 20 человек по делу об аптечной наркомании

Высокопоставленный чиновник министерства здравоохранения Грузии и еще 19 человек задержаны сотрудниками антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности в рамках дела "аптечной наркомании", сообщает в понедельник СГБ Грузии.

По информации СГБ, среди задержанных руководитель Агентства государственного регулирования медицинской деятельности Минздрава Грузии Гия Твалавадзе.

Задержанные подозреваются в причастности к незаконному обороту психотропных средств. Сообщается, что незаконная реализация психотропных средств осуществлялась в 15 аптечных учреждениях Тбилиси и Гори. Ряд сотрудников и владельцев данных аптек также находятся в числе задержанных.

Как отмечают в СГБ, следствием установлено, что прибыль, полученная задержанными в результате их незаконных действий, превышает 4 млн лари (более $1,5 млн).

Задержанным грозит тюремное заключение сроком от трех до пяти лет.